Французский президент Эммануэль Макрон хочет, чтобы его считали доминирующей властью в Европе на фоне изменения политического ландшафта на международном и внутреннем уровнях, сообщает The Telegraph.

По данным издания, Макрон участвует в борьбе за первенство с более осторожным немецким канцлером Олафом Шольцем.

Комментарии французского президента о возможности отправки европейских войск в Украину на поспешно созванном парижском саммите в феврале стали удивительным поворотом для президента, который когда-то предостерегал от унижения Москвы и настаивал на сохранении открытыми дипломатических каналов с Владимиром Путиным.