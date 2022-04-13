Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался назвать военные действия России в Украине геноцидом.

Как сообщает ТАСС, в интервью France 2 Макрона спросили, употреблял ли он термин «геноцид» в связи с действиями российских военнослужащих в Украине, как и Президент США Джо Байден.

«Я буду осторожен с такими терминами, потому что эти два народа — братские народы», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что пытается остановить войну и создать мир:

«Я не уверен, что эскалация риторики служит этой цели».

Макрон подчеркнул, что нынешняя ситуация в Украине и военные преступления неприемлемы: «Россия начала эту исключительно жестокую войну в одностороннем порядке, и теперь установлено, что российская армия совершила военные преступления, и мы должны найти виновных».

Отметим, вчера Президент США Джо Байден назвал ситуацию в Украине геноцидом и заявил, что целью Президента России Владимира Путина было стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Президент Польши Анджей Дуда также назвали действия России в Украине геноцидом.