Макрон опасается вмешательства Турции во французские выборы

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность тем, что Турция, возможно, попытается повлиять на предстоящие французские выборы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Угрозы не завуалированы, поэтому я думаю, что мы должны быть очень здравомыслящими», — сказал Макрон.

Он не сказал, каким образом Турция может попытаться вмешаться. Он сказал только, что Турция будет «играть на общественном мнении».

При этом Макрон добавил, что диалог с Турцией по вопросу сирийских беженцев по-прежнему необходим.