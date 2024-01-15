Потенциальная победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки представляет очевидную угрозу для Европы.

Как передает #, oб этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервью телеканалу France 2.

Лагард упомянула о деятельности Дональда Трампа в должности президента США в период 2017-2021 годов.

«Просто посмотрите на торговые тарифы, отношение к НАТО и борьбу с изменением климата. Если бы только в этих трех сферах в прошлом американские интересы не согласовывались с европейскими», – сказала глава ЕЦБ.

Она добавила, что не считает переизбрание Трампа оставит Европу одинокой в своей поддержке Украины, поскольку есть ряд членов Конгресса США, которые глубоко враждебны жестокой войне, которую развязала Россия, и которые будут продолжать финансировать и поддерживать Киев.