Макрон обсудил с Путиным нежелательность военного вмешательства в дела Беларуси

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сообщил президенту РФ Владимиру Путину о нежелательности военного вмешательства в дела Беларуси, так как Париж не желает повторения украинских событий. Об этом сообщает Reuters.

«Военное или внутреннее обеспечение безопасности, очевидно, будет вмешательством, выходящим за пределы национальных рамок Беларуси», — добавил Макрон.

Кроме того, Макрон пообещал продолжать переговоры с Путиным, целью которых является убедить президента Беларуси Александра Лукашенко принять иностранное посредничество для разрешения кризиса в стране.