Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Владимир Путин принял решение о нападении на Украину из-за обиды, переросшей в паранойю.

Об этом пишет BFM TV.

По словам Макрона, сосредоточив наступление на Донбассе, российский президент стремится «достичь победы и нацелиться на славный военный парад 9 мая».

«Я очень мало верю в нашу коллективную способность посадить его за стол переговоров в краткосрочной перспективе», — сказал он.

Президент убежден, что изоляция Путина после введенных в 2014 году санкций только усугубила ситуацию.

«Роль Covid также не следует недооценивать ( …) для многих руководителей, которые уже были на грани одиночества (…) Он месяцами оставался в Сочи, запирался, меньше общался с другими политиками», — говорит Макрон.

Он объяснил свои частные телефонные звонки президенту РФ необходимостью знать, как далеко тот сможет зайти.

Также Макрон считает, что Путин «уважает Францию ​​и проводит различие с остальным Западом». Однако «у него действительно есть убеждение, которое десятилетиями жило в сознании русских, что его главная тема связана с американцами».