Президент Франции Эмманюэль Макрон направил лидерам парламентских партий приглашение на встречу 30 августа. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, глава государства пригласил лидеров политических партий, имеющих фракции в парламенте, на рабочий обед, который состоится в среду в 15:00. Как отмечается в обращении президента, Франция «перешла к новому этапу развития», поэтому власти «должны действовать для защиты республики и ее будущего».

Как ожидается, в ходе встречи будет обсуждаться стабилизация экономического роста, помощь молодежи и борьба с уличной преступностью, уточнил телеканал.