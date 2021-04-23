Махир Тагизаде: Хочу, чтобы зритель, слушая меня, ощутил дух Муслима Магомаева

Сегодня в Москве стартует VI Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева. Азербайджан на конкурсе представляют молодые исполнители Махир Тагизаде и Ислама Абдуллаева. В ходе первого, отборочного тура участники исполнят классическое и эстрадное произведения. В заключительный, финальный тур, который состоится 24 апреля конкурсанты исполнят два произведения из репертуара Магомаева. Организатором конкурса является Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева, а бессменным председателем международного жюри является вдова великого артиста, народная артистка СССР Тамара Синявская.

Победитель конкурса поучит в награду золотую медаль, 15 000 долларов США и звание лауреата.

В интервью # Махир Тагизаде оценил свои шансы на победу:

— Какие ощущения испытываете накануне важного события?

— Выступать на конкурсе, который посвящен величайшему артисту, нашему прославленному земляку – это большая ответственность. Муслим Магомаев – мой кумир. Для меня данный конкурс — это прекрасная возможность представить себя новой аудитории слушателей. Вся моя творческая жизнь переплетается с именем этого гениального артиста. В день, когда не стало Муслима Магомаева, и по всему Азербайджану с утра и до позднего вечера звучали песни артиста, я решил, что стану вокалистом. Меня настолько растрогала всенародная любовь к этому непревзойденному певцу, что я решил посвятить себя сцене. Божественный голос Муслима Магомаева, его яркий, бархатный баритон покорил мое сердце еще в раннем детстве. Были люди, которые считали, что это не мой путь. Но, по прошествии времени, и особенно сегодня, когда я выйду на сцену этого конкурса, я понял, что не ошибся, и что опера – это мое!

— Пытаетесь ли вы подражать своему легендарному кумиру?

— Конечно, я не могу исполнять эстраду так, как это делал великий Муслим Магомаев. Но для меня как для оперного певца, его техника, манера и стиль – это главные ориентиры. Я всегда стремлюсь петь в такой же технике.

— Какие произведения вы исполните на конкурсе?

— В первом туре я буду исполнять речитатив и арию Риккардо из оперы «Пуритане» В.Беллини и шедевр нашей эстрадно — классической музыки, композицию Sənə də qalmaz Тофика Кулиева. В финале, дай Бог, буду петь арию Мардана из оперы «Вэтэн» Кара Караева и Джовдета Гаджиева, а в эстрадном отделении — Mamma итальянского композитора Чезаре Андреа Биксио. Все перечисленные мной произведение хорошо знакомы публике, и все они были в репертуаре Муслима Магомаева. Я хочу, чтобы зритель, слушая меня, ощутил дух Муслима Магомаева.

— Насколько жесткой была конкуренция в этом году?

— Все соперники очень сильные вокалисты. Кроме того, в этом году был очень жесткий отбор. Надо отдать должное организаторам конкурса, которые, невзирая на все еще продолжающуюся пандемию, смогли организовать мероприятие на таком высоком и достойном уровне. В прошлом году из-за карантина конкурс отменили. Поэтому все внимание приковано к конкурсу этого года.

— Как вы оцениваете свои шансы?

— Шансы хорошие, учитывая подобранные мной произведения. Разумеется, я говорю о шансах при верном и хорошем исполнении. В этом году очень много прекрасных исполнителей из России, Беларуси, Монголии и Украины. Своим долгом я считаю сделать все от меня зависящее и достойно представить азербайджанскую музыку. Попасть на этот конкурс – это уже победа и мечта каждого молодого вокалиста.