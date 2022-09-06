Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сегодня намерен обнародовать отчет о результатах работы миссии организации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«Генеральный директор Гросси во вторник обнародует отчет о ситуации с ядерной безопасностью, защитой и гарантиями по ситуации на Украине, включая выводы миссии организации на Запорожской АЭС. В тот же день он проинформирует Совет Безопасности ООН о миссии МАГАТЭ на АЭС», — говорится в заявлении агентства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что единственным способом восстановить безопасность на Запорожской АЭС является вывод российских войск с территории станции.

1 сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС в Энергодаре и позднее в тот же день часть делегации, в том числе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, покинули территорию станции. По его словам, им удалось за несколько часов собрать много информации. Он добавил: «Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел».