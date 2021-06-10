Накануне Всемирного дня мороженого, который отмечается сегодня, корреспондент # отправился на завод İCELAND, где производят самое популярное мороженое на внутреннем рынке. В «Ледяной стране» нас встретили тепло и гостеприимно, рассказав все самое интересное об одном из самых популярных и вкусных продуктов летнего сезона.

Легендарное мороженое «Bakılı Qız» производят тут

Владелец торговой марки İCELAND — компания «ДЖАМАЛ» ЛТД, в этом году отметил 23-летие своей деятельности. В 2000 году предприятие впервые в нашей стране начало упаковку местного мороженого, и в продажу поступил первый бренд — «Бакинка». Это мороженое без всякого преувеличения можно назвать легендарным, ведь вкус ванильного пломбира в вафельном стаканчике знаком абсолютно каждому!

Впоследствии «Бакинка» была переименована в «Bakılı Qız». Менеджер по качеству завода Iceland Захра Бахышлы приводит официальную статистику, отмечая, что из всего огромного выбора, который сегодня предлагает своим потребителям компания, «Bakılı Qız» остается самым популярным и продаваемым мороженым.

Шоколад из Бельгии, молоко из Украины

Технолог завода İCELAND Катерина Ляшун пригласила нас в цеха, где мы воочию смогли увидеть процесс изготовления двух видов мороженого — «Bakılı Qız» и «SEVGI».

В отличие от первого, второе относится к сегменту премиум-класса. В его приготовлении используется натуральный бельгийский шоколад, который поставляет известный бренд Barry Callebaut. Теме сырья, ингредиентов и безопасности выпускаемой продукции в компании уделяется первостепенное значение:

«Мы работаем с проверенными компаниями, снискавшими авторитет и доверие потребителей. Главные ингредиенты, из которых изготовляется мороженое – сухое молоко, сливочное масло – мы закупаем в Украине, у концерна Roshen. География наших поставщиков очень широкая. Абсолютно вся закупаемая продукция имеет сертификаты безопасности пищевого продукта и сертификаты стран-производителей. Сахар и сгущенное молоко покупаем у местных производителей, стабилизаторы – Danisco, Cargill поставляет нам высококачественное какао, натуральные ореховые пасты приобретаем в Австрии», — рассказывает Катерина, подчеркивая, что на каждой упаковке мороженого İCELAND имеется подробная маркировка, где полностью расписан состав продукта.

Надевая специальную защитную униформу, входим в цех. Прохлада, современное автоматизированное оборудование, которое также закупалось за рубежом, порядок и чистота. Работники строго стоят на своих позициях, упаковщики умело пакуют коробки, грузчики – на подхвате. В воздухе смешаны ароматы ванили, шоколада и вафли…

Захра Бахышлы рассказывает, что в летний сезон на заводе работает до 500 человек. Активная фаза производства мороженого длится до сентября. Затем завод переходит в иной, более спокойный ритм, и преимущественно работает на крупные заказы. На данный момент İCELAND выпускает более 100 наименований мороженого, и самостоятельно обеспечивает себя вафельными стаканчиками, которые изготовляются в соседнем цеху.

«Что касается вкусов, то их спектр также достаточно широк», — рассказывает Катерина, отмечая, что помимо классических вкусов, это миндальное, фисташковое, арахисовое мороженое, крем брюле, пломбир с различными добавками и наполнителями. Новинками сезона стали два рожка – один со вкусом известного батончика, второй – со вкусом итальянского печенья бискотта. Технолог признается, что прежде, чем предложить на рынок новинки, нужно тщательно изучить вкус и спрос потребителей, так как по ее словам, большинство азербайджанских поклонников мороженого имеют весьма консервативный вкус.

Азербайджанское мороженое полюбили в Африке

Сегодня мороженое İCELAND любят и ждут в Африке, в частности, уже второй год Азербайджан отправляет свое мороженое в Кот-д’Ивуар.

«Мы гордимся высоким экспортным потенциалом и конкурентоспособностью нашей продукции», — говорит технолог, отмечая, что мороженое İCELAND под брендом MADE IN AZERBAIJAN также пользуется большой популярностью в Ираке, в Туркменистане, Грузии, а в ближайшее время ожидается экспорт в Сирию и Палестину. По словам З.Бахышлы, в жарких странах, в том числе и в Африке, в основном предпочитают такую продукцию компании, как фруктовые льды и низкожирное мороженое.

Gave-away и розыгрыши от Iceland

Следуя современным тенденциям, İCELAND ведет активную жизнь и в социальных сетях. Маркетинг директор компании Динара Талыбзаде рассказывает, что различные розыгрыши и сюрпризы – неотъемлемая часть деятельности İCELAND:

«В преддверии праздников мы организовываем различные конкурсы и gave-away, стараемся радовать своих подписчиков и дарить радость самым маленьким «сладкоежкам» и любителям мороженого. К примеру, в честь Международного дня защиты детей дарили детям по ящику мороженого. При этом, Динара отмечает, что одной из приоритетных задач компании является стабильная ценовая политика:

«Мы не из тех, кто любит повышать цены. За долгие годы нам пришлось незначительно поднять стоимость на наше мороженое лишь в этом году, так как во время пандемии выросла цена на сырье, которое мы закупаем за рубежом», — заключила она.