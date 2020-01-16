Маас: Хафтар заявил, что готов придерживаться режима прекращения огня

«Он обещал — вне зависимости от того, что он не подписал соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве – придерживаться режима прекращения огня. Это крайне важно», — заявил Маас журналистам после трехчасового разговора с Хафтаром в Бенгази.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Глава Правительства национального согласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар также приглашены на мероприятие.(РИА Новости)