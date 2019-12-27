Люк Бессон выиграл суд по делу о бесконтрольном размножении оленей

Суд малой инстанции города Аржентен (департамент Орн) отклонил иск Охотничьей федерации департамента Орн (FDCO) к режиссеру Люку Бессону. Его обвинили в том, что он якобы потакает бесконтрольному размножению оленей в своем имении и, как следствие, косвенным образом наносит ущерб фермерским угодьям поблизости. Об этом сообщил в четверг телеканал France 3.

«В решении суда есть противоречие. Сам Бессон признал, что в его лесу живет около сотни оленей. Суд принимает к сведению данный факт, но не делает выводов. Почему?» — сказал адвокат охотничьей федерации Шарль Лажье, который уже заявил о намерении обжаловать вердикт в следующей инстанции. Ожидается, что следующий процесс по данному делу состоится в апелляционном суде города Кан.

«Они не продемонстрировали никаких свидетельств аномальной концентрации оленей на участке Люка Бессона, а также причинно-следственную связь между наблюдаемым ущербом [посевам] и возможным присутствием оленей», — заявил адвокат режиссера Жан-Марк Дескуб. Он добавил, что на участок Бессона приходится лишь 1,4% от общей площади лесного массива Сен-Эвруль. Соответственно деятельность или же бездействие его подзащитного никак не может серьезно влиять на общую популяцию этих животных в регионе.(ТАСС)