Любовь Ницца и коронавирус

Как можно ускорить процесс нахождения лекарства от COVID-19? Ответ на этот вопрос пришел из Украины. Как известно, коронавирус вызвал пандемию почти во всех странах мира. В Европе, в первую очередь, страдают жители солнечной и жизнерадостной Италии. Ежедневно приходят сообщения о сотнях погибших от коронавируса и тысячах зараженных им. Увы, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, пандемия может продлиться до лета.

В этих условиях ученые во всем мире продолжают искать эффективное и действенное лекарство от COVID-19. И вот уже пришло сообщение о том, что в Нидерландах исследователи заявили о настоящем прорыве. Речь идет об антителе против коронавируса, которое нашли ученые из медицинского центра Эрасмус и Университета Утрехта. Об этом передает голландская вещательная ассоциация NOS со ссылкой на публикацию исследователей в журнале Erasmus.

Говорится, что это антитело предотвращает заражение вирусом. Оно может быть использовано для разработки лекарства против этой коронарной инфекции (COVID-19). «Это самое первое антитело, которое, как мы знаем, блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также станет лекарством, которое поступит в продажу»,- заявил роттердамский профессор клеточной биологии Франк Гросвельд. Как видим, это всего лишь предположение, доказавшего свою реальную эффективность лекарства от коронавируса все еще, увы, нет.

Тем временем, американские ученые из института аллергии и инфекционных заболеваний опубликовали новую шокирующую информацию о COVID-19. Оказывается, вирус может оставаться в воздухе в виде капель, а также оставаться на поверхностях около 24 часов. Об этом пишет Reuters. Все это лишь доказывает, что крайне важно как можно скорее найти лекарство против COVID-19. Понимают это и в Украине, где число инфицированных коронавирусом достигло, по состоянию на вечер четверга, 21 человека.

А число умерших от коронарной инфекции COVID-19 увеличилось до трех человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины. Сообщается, что третьей жертвой вируса стала 56-летняя жительница Ивано-Франковска. Она поздно обратилась за помощью к врачам и была госпитализирована уже в тяжелом состоянии. И тут уместно заметить, что на заседании Кабинета министров Украины в среду, 18 марта, глава правительства Денис Шмыгаль предложил изменить механизм введения чрезвычайного положения в стране так, чтобы это смог делать президент единолично. Премьер-министр поручил разработать соответствующий законопроект Министерству юстиции. Отмечается, что такое право необходимо применять в случае масштабного распространения коронавируса. Все, повторюсь, к этому и идет.

В то же время, именно у украинских ученых появилась новая мотивация для скорейшего нахождения лекарства от коронавируса. Дело в том, что свою лепту в это дело решила внести певица Анна Долгих, выступающая под сценическим псевдонимом Любовь Ницца. «Мир смогу спасти только я. Правительство нас всех разгоняет по домам, рекомендует сидеть дома. Но я так не могу. Я решила спасти мир и объявляю новый конкурс среди ученых. Тот из них, кто придумает вакцину от коронавируса, получит в подарок незабываемую ночь со мной»,- говорится в видео-обращении певицы на ее странице в Фейсбук.

По большому счету, эта украинская певица пошла по стопам всемирно известной исполнительницы Мадонны. Напомню, что в 2016 году, представители американского шоу-бизнеса активно агитировали за кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Именно тогда певица Мадонна предложила заняться оральным сексом с каждым, кто проголосует за Хиллари. Соответствующее заявление певица сделала в Нью-Йорке, открывая выступление комедиантки Эми Шумер. Видеозапись, на которой она делает заманчивое предложение, появилась в Интернете. В частности, 58-летняя певица пошутила, что имеет большие навыки в оральном сексе и добавила, что проголосовавшие за Клинтон останутся довольны выбором.

Клинтон, как известно, в итоге проиграла Дональду Трампу. Обнулилось ли предложение Мадонны или она выполнила свое обещание, история умалчивает. Замечу лишь, что Анна Долгих не уточняла, что именно незабываемого ждет того ученого, который выиграет ночь с ней, после открытия вакцины от коронавируса. Может, она имеет ввиду совместный просмотр клипов, в том числе и снятых певицей в Баку. Но, так или иначе, совершенно непонятно, чего ждут азербайджанские певцы и певицы разного уровня?

Да, мы уже передавали, что певец Араз Гумбатлы, выступающий под сценическим псевдонимом ArazOzarA выложил в сеть новую песню и клип «Coronavirus», а участник популярной группы DədəBaba Орхан Мусаев на днях исполнил и выложил в сеть кавер на знаменитую композицию L’italiano Тото Кутуньо. Но что же иные, куда более именитые отечественные исполнители? Молчат. Хотя, свадеб в Азербайджане нет, концертов, по большому счету, тоже. Так почему бы не заявить о себе максимально громко, сделав предложение ученым всего мира, работающим над поиском вакцины от коронавируса?! В качестве предложения ведь не всегда ночь любви может фигурировать. Можно предложить и посиделки в чайхане или безостановочное исполнение всех своих песен. В общем, нужно как-то попробовать влиться в дело поиска решения глобальной проблемы! Тем более, что и азербайджанские ученые уже ищут вакцину от коронавируса! Боюсь, правда, что предложение от Любовь Ниццы их может заинтересовать больше, чем посиделки с отечественными «звездами» эстрады.