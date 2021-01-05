Лукашенко заявил, что только путем выборов можно решить вопрос о его президентстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос о его президентстве может быть решен только путем выборов, если он кому-то не нравится в качестве главы государства. Такое мнение он высказал в ходе посещения завода «Горизонт» в Минске.

«Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство «БелТА».