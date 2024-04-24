Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сложит с себя полномочия главы государства, когда ему об этом скажет народ, а рядом будет преемник, который не предаст. Об этом пишет РИА Новости.

«Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: «Все!» И когда рядом будет человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем. Даже с собственной жизнью», — сказал Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Он отметил, что хочет, чтобы конец его политической карьеры был достойным, и чтобы белорусские власти не потеряли все ими созданное.