Лукашенко убил «Батьку»

Очень жаль. Теперь уже точно бессменный в течение 26 лет президент Беларуси Александр Лукашенко не останется в памяти своего народа как Батька, его имя скорее будет упоминаться наряду с именами казненных Николае Чаушеску, Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна.

И не только потому, что он для защиты своего правления, а фактически против собственного народа выдвинул внутренние войска и дал команду на жесткий силовой разгон, но и потому что оказал давление на женщину, мать, законно избранного президента – по заключению электората, и под страхом смерти вынудил ее покинуть страну. Вот это и пролитую при разгоне протестных акций белорусскую кровь народ Лукашенко не простит, если даже силой оружия он останется у власти.

Белорусы знают, за кого голосовали, вернее за кого не голосовали. Простая женщина, домохозяйка Светлана Тихановская, не политик и кандидат без ярко выраженных политических взглядов и политической программы, запросто смогла сдвинуть вождя и стала символом перемен, к которым стремятся белорусы. Живущие на перепутье – между Востоком и Западом, Россией и Европой белорусы, наконец, решили сменить лукашенковскую стабильность и колхозно-совхозную систему на европейскую модель государственного устройства. И не важно, какие там цифры приписали Лукашенко в ЦИК, сможет ли он под дулами оружия сохранить власть – народ ему уже сказал НЕТ, и никогда не простит и не забудет этих трех дней. И, как оказалось, людям не нужны даже и лидеры, чтобы выходить на улицы и площади, чтобы защитить свои голоса и выразить свою волю.

Самым главным итогом этих выборов стало то, что люди перестали доверять власти. Зачем же иначе они бросали бы в урны сложенные в гармошку бюллетени за Тихановскую, или стояли бы до позднего вечера у избирательных участков и следили, чтобы не было фальсификаций, ловили на месте каких-то женщин с мешками бюллетеней, выбирающихся в окно по лестнице с избирательного участка в сопровождении милицейского или обменивающую втихаря такие же мешки опять же с милиционерами. И можно назвать белорусским феноменом такие факты: избирателям не хватило бюллетеней и люди, простояв в длинной очереди к избирательным участкам, так и не успели проголосовать. В небытие ушли те времена, когда бюджетников загоняли на выборы административным нажимом, народ сам, по зову души в летнюю жару простаивал в очередях, выжидал до окончания голосования и ждал перед избирательными участками объявления результатов, а потом встал на защиту своих голосов.

За Лукашенко же вышли только омоновцы, внутренние войска и милицейские, что тоже поставило под сомнение избрание Лукашенко. Где же те 80% электората, которые якобы проголосовали за него, почему не защищают они свои голоса? Реальная явка народа и бюллетени-гармошки за Тихановскую сорвали все планы власти по фальсификациям.

Вот уже три дня как белорусский народ не уходит с улиц, противостоит карательной машине властей и требует от Лукашенко передать власть законно избранному президенту Светлане Тихановской. Однако Лукашенко отступать не намерен, ОМОН гоняет людей по улицам, ловит их в подворотнях, открывает огонь на поражение. Силовики обыскивали вчера дворы и подъезды домов, останавливали проезжающие мимо машины и задерживали тех из пассажиров, у кого на руке был белый браслет — символ протеста.

Сегодня Лукашенко созвал Совет Безопасности и обсудил «защиту конституционного строя». А в это самое время уехавший из страны один из бывших претендентов на пост президента Валерий Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения», заявив следующие цели: мобилизация белорусов на борьбу против нарушения Конституции и насильственного захвата государственной власти Александром Лукашенко, сохранение национального суверенитета, защита демократического выбора народа.

Что же дальше? Как будут развиваться события? Сможет ли Лукашенко удержать власть? На какие меры пойдет народ? Рассмотрим варианты.

А) Лукашенко силой оружия удерживает власть, вводит жесткий, вероятно даже карантинный, режим, в ответ становится нерукопожатным на Западе, Евросоюз вводит жесткие санкции, экономика страны рушится, Лукашенко рано или поздно, но не более чем через год все равно теряет страну, ему приходится бежать.

Б) Протесты идут на спад, восстанавливается обычная жизнь, но Лукашенко уже не Батька для своего народа, он нелегитимный президент, потерявший доверие и обрекший страну на вечное прозябание в орбите России. Он соглашается на интеграцию с Россией, а люди в массовом порядке уезжают в Европу.

В) Лукашенко передает власть Тихановской и получает возможность покинуть страну.

Г) Лукашенко идет на переговоры с оппозицией и начинает кардинальные политические реформы с сокращением полномочий президента и расширением полномочий парламента, проводит новые президентские и парламентские выборы и, соответственно, уходит.

Пока же он идет ва-банк, предпочитая силовое подавление несогласных. Однако, как известно, были в истории случаи, когда власть менялась именно после попыток обмануть народ, и многим авторитарным лидерам и диктаторам приходилось уходить под давлением масс, несогласных с фальсификацией или с теми или иными решениями, направленными на удержание власти, как это было, к примеру, с Сержом Саргсяном.

Если даже Лукашенко силой оружия останется на какой-то период у власти, колесо истории повернуть вспять уже не получится. Он нелегитимный президент и это знает и белорусский народ, и весь мир. Мирное сопротивление ментовско-колхозному режиму продолжится, уже народ призывают к всеобщей безвременной забастовке, а в стране, которая содержит свой аппарат и силовые структуры за счет бюджета, формирующегося из поступлений от заводов и промышленных комплексов, прекращение финансирования станет еще одним ударом по черностенцам белорусского президента.

Для Беларуси наступили сложные времена. В то же время, это возможность, наконец, распрощаться с автократией и влиться в семью демократических стран. Народ уже выразил свое желание и сказал свое слово. Дело за мировым сообществом. Белорусскому народу нужна поддержка. В защиту белорусской демократии во вторник выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, от лица глав МИД всех 27 стран Евросоюза опубликовавший заявление о том, что ЕС не считает выборы в Беларуси ни свободными, ни справедливыми и изучает возможность введения санкций против лиц, ответственных за насилие.

Министры иностранных дел стран ЕС в пятницу, 14 августа, проведут видеоконференцию, на которой обсудят ситуацию в Беларуси. С резкой критикой в адрес белорусских властей выступает российская интеллигенция. От Ордена Франциска Скорины, которым наградил его Лукашенко, отказался народный артист СССР Владимир Спиваков.

Большую ошибку совершил российский президент Владимир Путин, поставив не на народ, а на власть, т.е. на Лукашенко. Поторопившись поздравить Лукашенко с победой на выборах, он повел себя, как и ожидалось, фактически встал на сторону узурпатора, хотя и мог бы предвидеть развитие событий и попытаться завоевать доверие простых белорусов, тем самым возможно имел бы шанс уговорить их в дальнейшем на интеграцию. Но вот открытую поддержку белорусам выразили Польша, Латвия и Литва, в последней, кстати, нашла пристанище Тихановская. Власти этих стран заявили о готовности выступить посредниками в белорусском кризисе, чтобы остановить насилие против граждан Беларуси. При этом президент Литвы Гитанас Науседа, предупредил, что если предложение о посредничестве будет отвергнуто, против Беларуси могут быть введены санкции — как отдельными странами, так и на уровне ЕС. Таким образом, события вокруг Беларуси находятся в центре пристального внимания как стран СНГ, так и Запада. В каком из озвученных направлений будет развиваться ситуация, будет ясно в ближайшее время.