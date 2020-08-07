Лукашенко: Путин не будет держаться посиневшими руками за власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что его российский коллега Владимир Путин не будет пытаться остаться у власти до 2036 года. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона».

«Я вам 100% гарантирую. Все зависит от обстановки, она, видите, какая, и лучше не будет. Естественно, все будут валить на Лукашенко, на Путина, но Путин не будет держаться посиневшими руками за власть», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Путин «найдет вариант», при котором к власти придет человек, который продолжит нынешний политический курс России.