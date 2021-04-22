Лукашенко призвал Путина усилить оборону Союзного государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным призвал Москву к более тесному сотрудничеству, в том числе по обороне Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы потихонечку двигаемся, но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать. В том числе и безопасность, и оборона в нашем Союзном государстве, хотя справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно», — сказал он.

Ранее завершились переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Отмечается, что встреча длилась почти четыре часа. В ходе встречи лидеры двух стран обсудили совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменялись мнениями по тематике международной повестки дня и ситуации в регионе.