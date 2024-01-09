Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Европейского Союза предоставить больше поддержки Украине в этом году в ее противостоянии полномасштабному вторжению России. «Поставки оружия для Украины, запланированные на данный момент большинством государств-членов ЕС, в любом случае слишком малы, — заявил Шольц в понедельник, 8 января, после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине. — Поэтому я призываю союзников в Европейском Союзе также активизировать свои усилия в интересах Украины».

По его словам, Германия, которая является крупнейшим донором Украины после США, продолжит оказывать военную помощь «столько, сколько потребуется». Однако одного вклада ФРГ будет недостаточно, чтобы обеспечить безопасность Украины в долгосрочной перспективе, подчеркнул политик.

Самое позднее к саммиту ЕС 1 февраля «мы должны получить как можно более точное представление о том, какой конкретный вклад внесут наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году», заявил глава германского правительства. «Европа должна продемонстрировать, что она твердо стоит на стороне Украины, на стороне свободы, международного права и европейских ценностей», — сказал Шольц. (DW)