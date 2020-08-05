Лукашенко пока России не по зубам — эксперт

Отношения России и Беларуси сильно изменились. Нельзя сказать, что в отношениях этих союзных государств всегда все было гладко, но, тем не менее, стратегическое партнерство всегда оставалось в приоритете, и официальный Минск не менял своего внешнего курса.

Как показывают события последних дней, сейчас в отношениях между странами наблюдаются большие проблемы. Во вчерашнем послании Александра Лукашенко было много месседжей о том, как собирается дальше развиваться Беларусь при нем, но самое главное – это критика в адрес России и фактическое обвинение в том, что они намерены дестабилизировать ситуацию в этой стране.

В комментарии # политолог Ильгар Велизаде сказал, что в истории взаимоотношений Беларуси и России это не первое обострение.

«Лукашенко не впервые резко высказывается в отношении России. Были времена, когда он делал хлесткие заявления относительно России, в частности, когда между странами наблюдался энергетический кризис, чем ставил Беларусь в очень сложное положение. Сейчас ситуация осложняется еще тем, что там проходят президентские выборы и решается политическая судьба Беларуси на ближайшие годы, поэтому ставки велики и в этом смысле заявления Лукашенко отражают настрой белорусского руководства в отношении России», — отметил эксперт.

С другой стороны, как считает аналитик, это свидетельствует о том, что в России есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы Лукашенко на следующий срок не избирался.

«Если брать ситуацию с «Вагнером», то наемники этой частной военизированной структуры стоят очень дорого, и за их приездом в Беларусь стоит крупный капитал, соответственно, серьезные люди. В прошлые годы между Россией и Беларусью были достаточно серьезные торговые войны, и тогда президент Лукашенко заявлял о том, что за этими действиями стоят крупные политические деятели России, заинтересованные в изменении политической обстановки в этой стране», — подчеркнул он.

Политолог также добавил, что Беларусь в последние годы активно сотрудничала с Западом.

«Это активное сотрудничество и желание его продолжить сохраняется. Между Минском и Москвой есть определенные проблемы, связанные с военно-техническими вопросами. Здесь тоже не все ладно, поскольку Россия хотела усилить свои военные базы в этой стране, но белорусский лидер тормозил процесс и это было по нраву Западу. И это те проблемы, которые накопились в отношениях двух стран», — отметил эксперт.

По его словам, очевидно, что определенные политические группы намерены изменить политическую ситуацию в Беларуси, с другой стороны, у руководства Беларуси есть желание вести более независимую политику.

«Я не ожидаю смены власти в Беларуси, потому что у Александра Лукашенко достаточно сильные позиции. Какой-то переворот в этой стране вряд ли возможен. Приход прозападных сил в этой стране невозможен, потому что там нет реальной оппозиционной силы. Что касается прихода вновь пророссийских сил, то сейчас это тоже невозможно, потому что позиции президента сильны, и он полностью контролирует ситуацию. Изменений каких-то ожидать не приходится, в то же время, движение со стороны внешних интересантов, конечно же, есть», — резюмировал он.