Лукашенко обратится с посланием к народу и парламенту

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обратится с посланием к народу и парламенту 4 августа. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства», — цитирует «БелТА» слова пресс-секретаря белорусского лидера Наталью Эйсмонт.

Эйсмонт добавила, что накануне обращения, 3 августа, обе палаты белорусского парламента откроют свои сессии для решения процессуальных вопросов.

«В общем то, что и изначально предполагалось, насколько мне известно, обсудить», — добавила она.