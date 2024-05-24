Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит с посланием к народу 24 мая. Об этом сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян на своей странице в Facebook.

«Сегодня в 21:00 (совпадает с бакинским временем) премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обратится с посланием к народу», — написала она.

Выступление армянского лидера пройдет на фоне предстоящего митинга оппозиционного движения «Тавуш во имя родины», которое с 9 мая проводит в центре Еревана у здания правительства акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и возвращению азербайджанской стороне ряда приграничных территорий оккупированных в начале 1990-х годов.

22 мая Пашинян на фоне митингов движения «Тавуш во имя родины», возглавляемых архиепископом Багратом Галстаняном, заявил, что Армянская апостольская церковь является «агентом влияния» со времен Византии.