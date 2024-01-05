Госсекретарь США Энтони Блинкен вечером в пятницу, 5 января, прибудет в Стамбул.

Как передает # со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщил дипломатический источник в МИД Турции.

Запланированы встречи госсекретаря США с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Цель визита — обсуждение ситуации на Ближнем Востоке в рамках ближневосточного турне.

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер сообщил на брифинге о том, что в течение недели Блинкен посетит Турцию, Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный берег реки Иордан и Египет «для обсуждения ряда важных вопросов со своими коллегами».

По его словам, в ходе турне состоится обмен мнениями относительно принятия экстренных мер по увеличению поставок гуманитарной помощи в Газу и освобождения оставшихся заложников.