Лукашенко: Никакого Стамбула не было и быть не могло

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности к диалогу с Россией по поводу задержанных в стране «боевиков». Его слова приводит БЕЛТА.

«На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, что многие факты, которые ему озвучили в КГБ, интересны и надо узнать подробности. «Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели», — подчеркнул президент.

Он попросил аккуратно обращаться с задержанными, потому что разбираться в ситуации, по мнению Лукашенко, надо с теми, кто приказывал.