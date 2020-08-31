Лукашенко не планирует возвращаться к конституции 1994 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике не будут возвращаться к конституции 1994 года. Об этом сообщает «БелТа».

«Возврат, как некоторые говорят, к конституции 1994 года — мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад — это, наверное, не есть движение», — сказал глава государства на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

Лукашенко добавил, что правительство будет предлагать изменения, которые продвинут общество вперед.

По его словам, в Беларуси идет работа над изменениями в Конституцию, после чего проект обновленного закона будет вынесен на общественное обсуждение.