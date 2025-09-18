▪️Генеральный директор ExxonMobil заявил, что компания не планирует возобновлять работу в России, несмотря на политическое давление со стороны Москвы и Вашингтона, которые стремятся увязать инвестиции в энергетику с мирным соглашением по Украине.

▪️Даррен Вудс сообщил Financial Times, что руководство Exxon ведет переговоры с российскими чиновниками о возмещении 4,6 млрд долларов активов, экспроприированных Москвой, но не об инвестициях в страну.

▪️Он сказал, что переговоры стартовали в начале 2023 года, вскоре после того, как компания подала арбитражный иск против правительства президента Владимира Путина, которое несколькими месяцами ранее захватило контроль над 30-процентной долей Exxon в проекте «Сахалин-1».

▪️«У нас нет планов по возвращению в Россию… Речь шла о переговорах по урегулированию арбитражного дела, связанного с экспроприацией наших активов в 2022 году», — сказал Вудс в интервью.

▪️В прошлом месяце президент Трамп обсудил нормализацию и углубление экономических связей с Россией во время встречи на Аляске с Владимиром Путиным. Но пока прорыва в мирных переговорах не произошло, и на этой неделе Вашингтон заявил, что может усилить санкции против России, если его союзники по НАТО прекратят закупки российской нефти и газа.

▪️Российские официальные лица продолжают предполагать, что Exxon может быть разрешено вернуться в страну. В среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил агентству «Интерфакс», что между специальным представителем Путина по инвестициям Кириллом Дмитриевым и официальными лицами США ведутся переговоры о сотрудничестве в области энергетических сделок, включая «Сахалин-1».

▪️В прошлом месяце в СМИ появились сообщения, что высшее руководство Exxon провело переговоры с российскими официальными лицами о возвращении к проекту «Сахалин-1» на фоне более широких усилий администрации Трампа по обеспечению мирного соглашения по Украине.

▪️Эти сообщения появились после решения Путина внести поправки в российский указ о конфискации доли ExxonMobil в проекте «Сахалин-1», что потенциально открывает путь для возвращения западных нефтяных компаний.

▪️Аналитики отмечают, что Россия заинтересована в привлечении западных нефтяных гигантов для обеспечения инвестиций и технических решений, необходимых для сложных морских проектов, таких как «Сахалин-1».

▪️Однако, по их словам, западные нефтяные гиганты не спешат возвращаться в Россию после списания миллиардов долларов инвестиций в последние годы.

▪️«Геополитические и страновые риски остаются чрезвычайно высокими, в то время как у Exxon есть гораздо более привлекательные возможности для размещения капитала по всему миру… Чисто финансовое решение о восстановлении доли в «Сахалин-1» возможно — терять нечего, а получить можно дополнительный доход, но ожидать новых инвестиций или новых совместных проектов гораздо сложнее», — сказала научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова.