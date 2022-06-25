Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал действия Литвы по блокировке транзита грузов в Калининградскую область сродни объявлению войны.

Об этом он заявил президенту России Владимиру Путину в ходе переговоров в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь «очень напрягает» политика их соседей, в частности, Польши и Литвы.

«То же самое Литва. В последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению какой-то войны. Это недопустимо в современных условиях», — заявил Лукашенко.