Россия оголила защиту Калининградской области, переместив располагавшиеся там стратегические комплексы ПВО С-400 «Триумф» на фронт в Украину, сообщает разведка Минобороны Великобритании.

«Необычные перемещения российской авиации позволяют предположить, что Россия перебросила системы ПВО из своего анклава, чтобы восполнить потери [этих систем] на украинском фронте», — говорится в сводке ведомства.

Россия считает Калининградскую область одним из своих наиболее стратегически чувствительных регионов, поскольку он с двух сторон граничит с государствами-членами НАТО. Тот факт, что Минобороны решило пойти на риск и забрать оттуда С-400, подчеркивает проблемы, которые война в Украине создала для «некоторых ключевых современных возможностей России», отмечают аналитики.

В начале осени сообщалось, что ВСУ уничтожили сразу две установки С-400 за месяц. Первая была ликвидирована 23 августа вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, ее взорвали с помощью морских ракет: в результате была полностью уничтожена сама установка, размещенные на ней снаряды и личный состав. Второй комплекс С-400 был поражен во время атаки беспилотников на Крым 14 сентября. А 4 октября источник «Украинской службы Би-би-си» сообщил об уничтожении дронами еще одного «Триумфа» в Белгородской области.

В конце октября и начале ноября 2023 года количество рейсов военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-76 в российский морской порт Калининград и обратно было нехарактерно высоким. Это подтвердили графики на основе данных о полетах из ADSBexchange.

Одновременно расследователи Bellingcat обнаружили на спутниковых снимках заметные изменения в районе двух объектов противовоздушной обороны Калининградской области — к северу от Гвардейска и к западу от региональной столицы. Как выяснилось, некоторые из российских батарей С-400 действительно были перемещены со своих прежних мест дислокации.