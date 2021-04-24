Лукашенко анонсировал декрет о передаче власти Совбезу в экстренном случае

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет, согласно которому власть в стране перейдёт Совету безопасности в случае возникновения экстренной ситуации, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что подпишет данный декрет и определит, кто будет управлять страной при экстренных обстоятельствах. Совет безопасности, по его словам, в этом случае будет представлять «коллективного президента».

Ранее Лукашенко рассказал о прошедших в Москве переговорах с Путиным. Глава Белоруссии обсудил с российским коллегой цены на углеводороды и кооперацию двух стран. При этом Лукашенко подчеркнул, что не говорил с Путиным о создании на белорусской территории российских военных баз (aif.ru)