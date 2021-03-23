Луис Суарес: «Я знаю, что меня любят в «Барселоне»»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес, ныне выступающий за «Атлетико», рассказал, что по-прежнему следит за играми каталонской команды.

«Я смотрю их матчи, потому что люблю смотреть футбол и восхищаюсь клубом, цвета которого защищал. Я благодарен ему. С Месси я общаюсь практически каждый день.

Я знаю, что меня любят в «Барселоне». В то же время и я очень благодарен за все, что для меня там сделали.

Я видел игру «Барсы» с «Сосьедадом» (6:1), это было потрясающе. Отличная игра. Команда была очень активной, в ее составе есть сильнейшие игроки мира», – сказал Суарес. (sports.ru)