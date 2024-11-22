Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, который ныне защищает цвета «Интер Майами», признался, что скучает по Барселоне.

«Мои дети каталонцы, и я прожил там почти всю свою жизнь. Правда в том, что я чувствую, что я родом из Барселоны, и что я хотел бы вернуться туда когда-нибудь.

Потому что я, мои дети и моя жена скучаем по Барселоне. Мы скучаем по друзьям», — сказал игрок.

Лионель Мессии также высказался об уровне сине-гранатовых в нынешние времена.

«Я очень горжусь тем, как сейчас представлена первая команда. Эта «Барса» невероятна, и это меня не удивляет. Это не что-то новое, это часть истории клуба…».

Напомним, Лионель Месси является воспитанником «Барселоны» и выступал за основной состав клуба с 2005 по 2021 год. Вместе с сине-гранатовыми нападающий четыре раза выиграл Лигу чемпионов, 10 раз становился чемпионом Испании и семь раз становился обладателем национального кубка.