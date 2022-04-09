Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции, сообщает AS.

По информации источника, «Бешикташ» и «Фенербахче» интересуются 35-летним уругвайцем и уже связались с окружением форварда.

Отметим, что «Фенербахче» занимает третье место в чемпионате Турции, а «Бешикташ» идёт на восьмом месте в национальном первенстве.

Напомним, что Суарес выступает за «Атлетико» с 2020 года, перейдя из «Барселоны» за 7 млн евро. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах испанской Примеры, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость Суареса оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро. Его соглашение с испанским клубом истекает в конце сезона.