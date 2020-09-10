Лучше поздно, чем никогда – зачем Хикмет Гаджиев отправился в Турцию

В одном из материалов в #, мы уже рассказывали, как небольшой по территории и населению Катар превратился из карликовой страны в геополитического игрока на Ближнем Востоке. Сегодня эта страна является одной из самых влиятельных во всем арабском мире и даже далеко за его пределами.

К тому же Катар является одной из малочисленных стран-союзников Турции на Ближнем Востоке и поддерживает ее в Ливии в войне против Хафтара. На свои деньги он строит в Ливии две военные базы для турецкой армии, одну для военно-морских сил, а другую для военно-воздушных.

С одной стороны, катарский газ, а именно катарский СПГ выбивает российский газ из рынков Турции, Польши и многих других стран восточной Европы. С другой стороны, его суверенный инвестиционный фонд является одним из крупных экономических игроков и инвесторов в странах ЕС, США и Британии. При этом страна на сегодня является фактически «островной» на аравийском полуострове, так как все арабские монархии вокруг, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, ввели санкции против нее, и она со всех сторон изолирована.

На территории этой страны имеются три военных базы — США, Франции и Турции. Последняя, имеет в Катаре самую большую военную базу с расширенным воинским контингентом, что является сдерживающим фактором в антикатарских устремлений дома Саудов.

Но что является главным оружием Катара, что дает ему весьма комфортную жизнь и политическую маневрированность? Естественно, одним газом и нефтью добиться таких успехов невозможно. Не меньше денег от нефти и газа имеет и Саудовская Аравия, но, несмотря на свои территориальные, людские и финансовые ресурсы, она очень мала перед Катаром в политическом могуществе. Соответственно, мы понимаем, что нефть и газ не являются определяющим фактором для удачи в политическом влиянии.

Катар называют «самой умной арабской страной». Потому, что он смог превратить свои недостатки в свое преимущество. Имея весьма ограниченную территорию и малочисленное население, он смог вырастить поколение сильных управленцев, которые знают толк в современной политике, экономике, в правильном институциональном строении имиджа и влияния своей страны.

Самым грозным оружием Катара являются не его деньги, не географическое расположение или же какие-то вооружения. Грозное оружие Катара – это информационные ресурсы Al Jazeera и BEIN Sport. Еще в начале лета, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман собирался купить английский футбольный клуб «Ньюкасл», он готов был вложить в этот клуб более миллиарда, и переговоры уже были на продвинутой стадии. Но в дело вмешался BEIN Sport, который имеет эксклюзивное право на трансляцию футбольных матчей английской премьер-лиги на Ближнем Востоке, начал антисаудовскую кампанию, угрожая расторгнуть контракт на 500 миллионов фунтов с АПЛ, и таким образом провалил сделку.

Про деятельность Al Jazeera во время «арабской весны» можно и даже нужно писать книги. О том, как влиятельный медиа проект сыграл ключевую роль в этих протестах, готовя репортажи, снимая фильмы, нередко даже не соответствующие действительности, но уровень доверия к этому медиа органу был настолько высок, что никто и сомневаться не мог в правдивости данной информации.

А в 2012 году Королевское телевизионное общество (Royal Television Society, RTS) Великобритании даже признало Al Jazeera лучшим новостным каналом года за освещение «арабской весны» и за предоставление «взгляда на происходящие события изнутри».

Кстати, один из пунктов требований Саудовской Аравии для нормализации отношений с Катаром – это закрытие данного информационного агентства.

Причем, тут важно подчеркнуть, что все управление и высшее руководство данного медиа проекта не местные кадры, а американцы и англичане. Но какая разница кто, главное — результат, а он налицо. Это самое грозное оружие Катара, которое имеет множество своих «дочек», информаторов, различных прокатарских лоббистов, аналитиков, мозговые центры, пиар организации, политиков и прочее. По сути, Al Jazeera – это государство в государстве.

Но зачем мы это все рассказываем?

На днях помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом главы государства по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев посетил Турцию, где встретился с завотделом Администрации Президента Турции по связям с общественностью Фахраддином Алтуном и руководящими лицами ряда государственных и медийных структур в Стамбуле.

Цель визита — создать совместную медиа-платформу между Азербайджаном и Турцией, осуществить обмен новостями, специалистами и мнениями, в том числе, расширить более активную популяризацию двух стран в мире посредством социальных медиа.

Азербайджанское медиа пространство сейчас живет в постгасановском периоде. По сути, большинство наработок, которые мы сейчас имеем, схема работы со СМИ и на внутреннем рынке и на внешнем, во многом созданы при нем. И как мы видим, результата не то что нет, но мы потеряли даже то, что имели в начале 90-х. К сожалению, новую систему координат еще не построили.

Нет даже видимых попыток создать качественно иной формат в СМИ. Все те же тезисы, которые присылаются от разных центров, «игрушечные» сайты, которые выполняют незначительные ситуативные задания. А вот качественного медиа ресурса, который смог бы выстроить сильную азербайджанскую пропаганду на внешних рубежах, абсолютно нет.

Для страны, которая находится в военном положении, и имеет такого коварного противника, как Армения и всемирное армянство с сильными лоббистскими организациями по всему миру, с сильными журналистами в разных странах и прочее, все это оборачивается тем, что мы проигрываем информационную войну, будучи при этом жертвой оккупации и агрессии. Мы не можем выстроить правильно свою информационную повестку для внешнего мира, которую смотрели и читали бы на английском, арабском, немецком, французском, персидском и даже китайском языках.

Все наши медиа проекты, в своем большинстве, ориентированы на внутреннего читателя, максимум на постсоветское пространство, не более того. За все это время на СМИ и пропаганду Азербайджана, его справедливой позиции в карабахском конфликте были потрачены миллионы, а может и миллиарды, но результат, как говорится, налицо.

Поэтому сейчас Хикмет Гаджиев пытается через турецких коллег создать медиа ресурсы, которые позволят стране правильно выстраивать информационную оболочку внешней политики Азербайджана во всем мире, а в особенности, что касается ее карабахского направления. Дело конечно запоздалое, но лучше поздно, чем никогда. Азербайджан должен иметь сильный информационный ресурс, который будет конкурентоспособным на внешних рынках.