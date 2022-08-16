Фотограф Орхан Асланов запечатлел своего знаменитого коллегу Резу Дегати в невероятной фотосессии, приуроченной к 30-летию семейной жизни последнего, сообщает #.

«Как вам эти невероятные фотографии? Совсем недавно я сделал их для Резы и Рейчел Дегати на 30 летие их совместной жизни, и это настоящая магия чувств!», — написал Орхан Асланов в своем Instagram.

Семейные кадры четы Дегати вызвали целый спектр эмоций в Интернете. Пользователи отметили душевность снимков и их чарующую энергетику, подчеркивая силу любви, которую Орхану Асланову удалось передать в полной мере.

Пользователи также отметили, что впервые видят отважного, смелого Резу Дегати в столь непревычном амплуа. Фотограф уже многие годы путешествует по миру и снимает фотографии, которые не оставляют равнодушными ни одного человека на Земле.

Он посетил множество горячих точек, демонстрируя миру ужасы и страх войны. Реза Дегати снимал первую войну в Карабахе и был свидетелем 44-дневнгй освободительной войны, в результате которой произошла долгожданная деокупация азербайджанских земель. Сейчас Дегати демонстрирует миру красоту и природу Карабаха.

Очень много кадров фотограф снял с разрушенных армянами мест культурного и исторического наследия Карабаха. Фотограф проводит большую часть своего времени в качестве спикера и приглашенного профессора, проводя презентации и организуя семинары по глобальным вопросам.

Его гуманитарная работа была признана международными организациями и ведущими университетами мира. Президент Ильхам Алиев наградил Резу Дегати орденом «Достлуг» за многолетнюю плодотворную деятельность по доведению реалий Азербайджана до мировой общественности.