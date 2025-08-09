В возрасте 97 лет умер Джим Ловелл. Он был первым человеком, который дважды летал на Луну, но так и не ступил на нее, командиром космического корабля «Аполлон-13» — единственного из летавших к Луне пилотируемых кораблей, на котором произошла большая авария.

В некрологе НАСА отмечается, что Ловеллу удалось «превратить потенциальную трагедию в успех» и приземлиться в Тихом океане. За приземлением наблюдали десятки миллионов телезрителей, и это стало одним из самых знаковых в истории космических полетов.

Представитель НАСА Шон Даффи написал, что Ловелл помог американской космической программе «проложить исторический путь» к будущим миссиям, а его быстрота мышления и изобретательность в критических ситуациях стали основой для будущих миссий агентства. По его словам, астронавт был известен остроумием и любил пошутить, за что получил прозвище «Улыбающийся Джим».

«Джим Ловелл воплощал в себе твердую решимость и оптимизм как прошлых, так и будущих исследователей, и мы будем помнить о нем всегда», — написал он.

Книга Ловвелла под названием «Потерянная Луна: опасное путешествие «Аполлона-13″» легла в основу фильма 1995 года с Томом Хэнксом. (unian)