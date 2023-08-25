28 августа в Киноцентре Низами состоится творческий вечер, посвященный 70-летию Народного артиста Азербайджана, выдающегося кинорежиссера Вагифа Мустафаева, сообщает #.

Организатор мероприятия — Министерство культуры и Агентство кино.

В ходе мероприятия состоится показ нового фильма В.Мустафаева «Həyat, deyəsən, gözəldir».

В мероприятии примут участие народный артист Грузии Автандил Махарадзе и актриса Нино Гомартели – также будет показан поздравительный видеоролик с участием лауреата премии «Оскар», известного российского кинорежиссера Никиты Михалкова.