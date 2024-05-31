Всемирно известный ученый, профессор факультета биохимии и биофизики Университета Северной Каролины в США, лауреат Нобелевской премии по химии Азиз Санджар встретился с преподавателями и студентами Бакинского государственного университета (БГУ).

Как сообщает Report, на встрече была представлена обширная информация о научной деятельности и достижениях Азиза Санджара.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев посчитал большой честью, что известный ученый Азиз Санджар посетил Бакинский государственный университет — старейший и крупнейший университет Азербайджана.

«Научные достижения и исследования Азиза Санждара имеют большое значение не только для науки, но и всего человечества. Жизнь и деятельность Азиза Санджара является примером для молодежи. Это показывает, что упорный труд в образовании и науке может быть удостоен самых высоких наград во всем мире», — отметил Э.Бабаев.

«Родной Азербайджан занимает особое место в моем сердце, я приезжаю сюда с огромной любовью», — сказал профессор Азиз Санджар, отметив, что он также считает себя гражданином Азербайджана.