Лошадей на переправе не меняют, а вот… можно и нужно

Мелодраму «Запах женщины», за исполнение главной роли в которой непревзойденный Аль Пачино удостоился премий «Оскар» и «Золотой глобус», можно и нужно пересматривать многократно. Потому, что это не просто блестящий кинофильм. Это – сама наша жизнь, с ее ежедневным противостоянием между добром и злом, трусостью и смелостью, приспособленчеством и чувством собственного достоинства.

Не риторические вопросы

Эта борьба происходит у нас на глазах. Мы видим, как протекают внеочередные парламентские выборы, на которых огромное число молодых, трудолюбивых, с блестящим образованием и имеющейся историей успеха граждан Азербайджана решили побороться за мандат депутата Милли Меджлиса. Я могу привести кучу примеров, доказывающих, что этим людям мандат был нужен вовсе не для дальнейшего его использования себе во благо. Они хотят быть сопричастными к реальным и позитивным переменам в жизни Азербайджана, хотят ускорить реформы, реализуемые президентом страны.

Но что они видят? Они видят, что не была аннулирована кандидатура действующего депутата ММ Фараджа Гулиева, который снова хочет попасть в парламент, предлагая, как то утверждает блоггер Мехман Гусейнов, ему 10-15 тысяч манатов за то, чтобы тот снял свою кандидатуру в его пользу. Господин Гулиев отделался пока всего лишь предупреждением от ЦИК. Не сложно понять, какой является общественная реакция на это дело.

Люди видят, что не были допущены до выборов такие очень уважаемые в стране люди, герои карабахской войны, как генерал Габиль Мамедов, что облегчило возможное новое попадание в ММ Хады Раджабли со скандальной известностью.

А еще, они видят, что многие кандидаты в депутаты вынужденно снимаются с выборов, находясь на финишной прямой. Они видят и слышат, что главы исполнительной власти, на местах и пользуясь отдаленностью от центра, играют в свою игру. Эти «местные князьки» оказывают всяческую поддержку действующим депутатам ММ. Тем, кого народ, как показывают многочисленные телевизионные опросы электората, не видели все эти годы рядом с собой.

Таким, к примеру, является, депутат ММ Азер Бадамов. В соцсетях есть множество сюжетов о том, как опрошенные на улицах Гусара люди открыто заявляют, что никогда не видели его, не ощущали его поддержки. Но он прет, как танк, нахраписто надеясь пролезть в ММ нового созыва. Каким будет отношение гусарцев к правящей партии «Йени Азербайджан», к власти в целом, после того, как ЦИК объявит Бадамова победителем на нынешних выборах?!

И еще. На днях в ряде отечественных СМИ появился список тех, кто якобы пройдет в парламент нового созыва. И там — куча имен, которые вызывают шок. К примеру, Сабир Гаджиев, являющийся лидером псевдо-оппозиционной партии, который «героически» молчал в ММ и практически не интересовался проблемами своих избирателей. Кто-то, находясь в трезвом уме и ясной памяти верит, что народ за него снова проголосует? Кроме того, нужно ли доводить дело до скандала, который будет неминуем, если в ММ нового созыва, вместо настоящего героя, ветерана и инвалида Карабаха Кямиля Мусави, в парламент вновь попадет Фазаил Агамалы?! Вопросы вовсе не риторические.

Специфика нынешних выборов

Каждые выборы в Азербайджане имели свою специфику. Имеется она и на нынешних выборах. На сей раз, нет никакого противостояния между представителями власти и оппозицией. Есть противостояние между действующей властью и реваншистами. Доходит до абсурда. По одному из округов против выдвиженца от партии «Йени Азербайджан» Эльшада Мирбариш оглу единым фронтом выступили сразу несколько кандидатов. Среди них, что самое парадоксальное, бывший корреспондент телеканала АзТВ в Украине Мохсун Асланов, который в каждом своем интервью пытается предстать в облике человека не оппозиционного, а провластного. Парадокс? Конечно.

Мохсун Асланов, являющий собой классический пример человека, умеющего плести интриги, о чем знает вся украинская диаспора, открыто использует региональную карту, указывая на то, что является выходцем из Армении. Одно это уже является провокацией.

М.Асланов скооперировался с небезизвестным Хафизом Гаджиевым. Человек, заслуживший прозвище обитателя соленых и не очень водоемов отпускает в адрес представителя правящей партии не просто омерзительные речи, но и прямые оскорбления. И это тот, кого в свое время искусственно создали, назвав руководителем карманной и псевдо-оппозиционной партии, кому предоставляли эфиры, кто имеет наглость часто называть президента Азербайджана «своим братом». Что это за театр абсурда?! Кто уполномочил его так себя вести?! На мой взгляд, это те, кто работает против реформ Ильхама Алиева, кто не хочет попадания в ММ нового созыва новых, молодых и достойных лиц. Это те, кто одержим жаждой реванша.

Жажда реванша: тролли Али Гасанова

И тут, безусловно, стоит отметить уволенного без удостаивания аудиенции экс-помощника президента и главы общественно-политического отдела президентской администрации Али Гасанова. Степень «наивности» этого господина проявилась, в том числе, и в том, что он «удивленно» указывает на то, что возглавляемая его женой газета «Каспий» по-прежнему могла бы получать средства по линии государства. И это говорит тот, кто долгие годы делил всю отечественную прессу на «своих» и чужих», кто последовательно уничтожал независимую журналистику. Чета Гасановых, как говорится have very deep pockets, что в переводе с английского означает — деньги куры не клюют, но Али муаллиму все мало.

А еще, он продолжает плести интриги. На нынешних выборах в ММ выдвинулся целый ряд его ставленников. Среди таковых особняком стоит Эльшан Мусаев. Это классический гасановский «тролль». Это тот, кто пел дифирамбы А.Гасанову. Это он, позиционируя в качестве интеллектуала, отстаивающего интересы Азербайджана на международной арене, не знает ни одного языка, кроме родного. Да и на родном он пишет так, что лучше бы не писал вовсе.

Э.Мусаев выдвигается от Загатальского района, не будучи местным жителем и имея невероятный анти-рейтинг среди избирателей. Но, что поразительно, в обнародованном в ряде отечественных СМИ списке депутатов, которые попадут в парламент нового созыва, есть и его имя! Я убежден, что это приведет к мощному недовольству народа. Хотя, может на то и рассчитывает Али Гасанов и все те силы, что работают на дискредитацию выборов?!

Очевидно же, что эти силы не хотят развития Азербайджана, они беспокоятся о том, чтобы продемонстрировать свою силу. При этом, именно они убивают надежду огромного числа молодых людей на невероятные перемены в Азербайджане. Это те, кто пытается разбить вдребезги колыбель молодых лидеров, способных стать настоящими народными избранниками.

«Было время, когда я не был слеп и я видел таких ребят, и даже моложе. У них были оторваны руки и отрезаны ноги. Но хуже всего — это ампутированная душа! Вот что страшно. Душу не заменишь протезом»,- произнес герой Аль Пачино в фильме «Запах женщины», защищая честного юношу. Параллели, думаю, очевидны.

Я все еще верю…

Я все еще верю, что по итогам нынешних выборов не произойдет ампутация душ тех, кто верой и правдой служил и готов служить далее Родине, кто действительно способен помочь в реализации реформ, инициированных президентом Азербайджана…