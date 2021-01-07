Лондон ослабил санкции против Крыма. Что бы это значило?

Вчера все российские СМИ наперегонки сообщили о том, что Великобритания ослабила санкции против Крыма. Простым обывателем эта информация была воспринята как признание Крыма российским, в то время как вышедшая из Евросоюза Великобритания просто всего-навсего сделала аналогичное исключение из своего санкционного режима, как и сам Евросоюз в сентябре 2017 года. Странам — членам ЕС тогда было разрешено одобрять платежи в адрес ГУП «Крымские морские порты», портов Керчи, Ялты и Евпатории, «Госгидрографии» (филиала «Крымских морских портов») за их услуги, причем имелись в виду услуги экстренного характера.

Т.е., учредив собственный независимый санкционный режим, Великобритания на данном этапе фактически продолжила общеевропейский подход к санкциям против России и Крыма. Британская общая лицензия (имеющая срок действия с 1 января по 31 декабря 2021 года) направлена на то, чтобы сохранить прежний объем ограничений в отношении Крыма.

Предполагается, что зарубежные суда могут заходить в крымские порты в экстренных обстоятельствах, поэтому они должны иметь возможность оплачивать такие услуги.

Напомним, что Евросоюз ввел санкции против России после присоединения Крыма в результате референдума. Ограничения предусматривают запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя в Евросоюз, на инвестиции и оказание туристических услуг. Под ограничения также подпадает экспорт из ЕС некоторых товаров и услуг для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

И хотя теперь Великобритания фактически продолжила санкционную политику Евросоюза, членом которого она являлась до последнего времени, некоторые эксперты считают, что это решение в определенной степени проливает свет на дальнейшую экономическую и торговую политику этой страны после Brexit, особенно в свете подписанного перед самым новым годом торгового соглашения с Турцией.

Так, как сказал в беседе с # турецкий эксперт Энгин Озер, решение правительства Великобритании было ожидаемым, поскольку политика этой страны после Brexit кардинально меняется.

«Англичане пытаются расширить свое влияние через торговые отношения, неделю назад было подписано соглашение с Турцией, конечная цель которого реализация проекта «Шелковый путь» совместно с Турцией и Россией через Азербайджан и далее в европейские страны», — пояснил он.

Для изолированной вследствие санкций от мировой торговли России, считает эксперт, это большой шанс для восстановления своей экономики, а для англичан — возможность наладить торговые отношения. С тех пор, как жители Великобритании в 2106 году проголосовали за выход королевства из состава ЕС, страна заключила двусторонние торговые соглашения с 62 государствами.

«Потому – считает эксперт, — английская дипломатия и приложила усилия в урегулировании карабахского вопроса. В дальнейшем можно ожидать и какие-то сдвиги в политике в отношении Абхазии и Южной Осетии. Речь, конечно же, не идет о признании их независимости от Грузии, но, возможно, будут какие-то послабления».

В ближайшее время, по мнению Озера, можно прогнозировать и другие решения, тенденция по налаживанию отношений с Россией продолжится. «Россия находится в состоянии торговой войны с США, и англичане не упустят подвернувшуюся возможность. Кроме того, другое государство черноморского бассейна – Грузию англичане не рассматривают в качестве надежного партнера ввиду ее тесных отношений с США, а вот Россия, Турция и Азербайджан ситуативно становятся основными партнерами Лондона», — заключил турецкий эксперт.