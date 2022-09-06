Бывший министр иностранных дел Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Отмечается, что после избрания Трасс встретилась с королевой Соединенного Королевства Елизаветой II. Новоизбранному премьеру было официально предложено сформировать правительство.

Аудиенция прошла в замке Балморал в Шотландии.

Трасс является третьей женщиной во главе британского правительства после Маргарет Тэтчер (с 1979 по 1990 год) и Терезы Мэй (с 2016 по 2019 год). Она является 56-м премьером в истории Великобритании, или 78-м с учетом тех, кто занимал эту должность более одного раза.

96-летняя королева также приняла отставку Бориса Джонсона, который занимал этот пост чуть более трех лет.