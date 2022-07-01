Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор в экспортных нефтеналивных портах Эс-Сидр и Рас-Лануф и на месторождении Эль-Филь в связи с политическим кризисом в республике. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг вечером на официальном сайте компании.

«Мы неоднократно пытались избежать форс-мажора, однако теперь выполнение взятых на себя обязательств стало невозможным, — заявил глава NOC Мустафа Саналла. — Мы вынуждены объявить форс-мажор в портах Эс-Сидр и Рас-Лануфа, а также на нефтяном месторождении Эль-Филь. Кроме того, состояние форс-мажора сохранится в портах Брега и Зуветина».

Саналла обратил внимание на «недопустимость использования нефти в качестве разменной монеты» в политике и возложил ответственность за сбой в работе портов на стороны ливийского конфликта.

По данным компании, в результате закрытия ряда нефтяных объектов убытки на сегодняшний день превысили $3,5 млрд. Также объем экспорта теперь составляет 365-409 тыс. баррелей в сутки (б/с), что на 865 тыс. б/с меньше прежних показателей. Кроме того, из-за приостановки работы на нескольких газовых месторождениях Ливия теперь добывает на 6 млн куб. м природного газа в сутки меньше.