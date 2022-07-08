Состоялся телефонный разговор между палестинским и израильским лидерами.

Об этом # сообщает со ссылкой на Jerusalem Post.

Президент Палестинской Автономии Махмуд Аббас поздравил Яира Лапида со вступлением в должность премьер-министра, Яир Лапид поздравил Махмуда Аббаса с праздником Гурбан байрамы.

Махмуд Аббас также провел телефонный разговор с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Стороны обсудили визит Президента США в Израиль на следующей неделе.

Отметим, министр обороны Израиля Бени Ганц встретился с Президентом Палестинской Автономии Махмудом Аббасом в Рамалле 7 июля, чтобы обсудить координацию вопросов безопасности перед визитом Президента США Джо Байдена в Израиль и на Западный берег реки Иордан на следующей неделе.

В заявлении офиса министра обороны было отмечено, что встреча между Б.Ганцем и М.Аббасом прошла в позитивной атмосфере.