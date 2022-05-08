Лидеры стран «группы семи» обсудят введение новых санкций против России в ходе видеоконференции, которая пройдет в воскресенье, 8 мая.
Как передает Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Онлайн-встреча даст странам возможность координировать, потенциально доработать любые меры», — указано в сообщении.
Предполагается, что в ближайшей видеоконференции примет участие президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее совместном заявлении страны G7 заявили, что общий объем дополнительной помощи Украине может превысить $24 млрд.