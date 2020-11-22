Лидеры G20 призвали повысить эффективность ВОЗ в борьбе с пандемией

Лидеры стран G20 заявили о важности работы Всемирной организации здравоохранения, отметив необходимость повышения ее эффективности в глобальном ответе на пандемию COVID-19, говорится в итоговой декларации.

«Мы подчеркиваем важность обязательств системы и учреждений ООН, в первую очередь ВОЗ, уделяя внимание текущим оценкам, заявленной приверженности прозрачности и необходимости повышения ее (ВОЗ – ред.) общей эффективности в координации и поддержке глобальных ответных мер на пандемию и центральных усилий государств-членов», — сообщается в декларации лидеров G20.