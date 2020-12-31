Лидер отряда скаутов из Баку: Мы даем ребенку то, что школа дать не может

Движение скаутов в последние годы набирает в Азербайджане все большую популярность.

Мы попросили подвести итоги Игоря Вологина — Члена Ассоциации Скаутов Азербайджана, лидера отряда «Мустанги», волонтера Всемирной̆ Организации Скаутского Движения и члена рабочей̆ группы по внедрению Евразийской Молодежной Скаутской Программы в Азербайджане.

В интервью # он рассказал о том, как скауты его отряда подстраивались под новые реалии, чем занимались во время карантина, а также пояснил, что такое лагерь скаутов, и как присоединиться к этому глобальному международному движению:

— Год без походов и больших активностей — как скауты проводили время на карантине?

— Год был необычным, сложным для всех. Ни мы, ни дети не были готовы к тому, что практически все придется делать онлайн. И тут пригодился мой опыт, как человека из IT сферы. Когда стало понятно, что карантин затянется, было принято решение использовать технологии для встреч, общения и удаленного образования. Я провел небольшое исследование и выбрал программу Microsoft Teams, которую также использует для дистанционного обучения Министерство Образования. Также мы арендовали сервер Minecraft, и еженедельно ребята получали различные интересные задания, например, построить скаутский лагерь, создать Девичью Башню и т.д.

Очень помогли родители скаутов, обеспечив детей необходимыми девайсами. Ребята с удовольствием подключились к нашим дистанционным собраниям, которые я старался сделать максимально интересными. Чтобы сделать эти встречи еще более увлекательными, я стал приглашать в эфир известных людей различных профессий. Так, у нас в гостях был гид и блогер Вячеслав Сапунов, владелица книжной сети «Али и Нино» Нигяр Кочарли, участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Азер Мамедзаде, музыкант Исфар Сарабски, композитор Алтай Хасполадов, радио диджей и ведущий Джавид Османов и другие. Идея познакомить детей с представителями разных профессий показалась мне очень важной, потому что сейчас они в том возрасте, когда впервые всерьез начинают задумываться о деле своей жизни. У нас в отряде 23 ребенка от 11 до 14 лет.

— Пришелся ли по душе скаутам новый опыт общения?

— Конечно, дети быстро адаптировались к другому образу жизни. Они хотят двигаться, мечтают о новых походах. Но сегодня мы по-прежнему вынуждены сидеть дома на карантине. И нам удалось заинтересовать детей. Прежде всего, им было интересно просто общаться друг с другом, потому многие дети в отряде дружат по несколько лет.

— Успели ли вы в 2020 организовать хоть какие-то мероприятия?

— Успели. В январе был организован зимний лагерь в Илису. Дети играли в снежки, катались на санках, участвовали в тренингах. В феврале мы приняли участие в Международном скаутском марше, приуроченном к Ходжалинскому геноциду. К этой традиционной акции, которую проводит Ассоциация Скаутов Азербайджана, присоединились скауты из Турции, Грузии и других стран.

Это было наше последнее мероприятие в уходящем году. Потом мы перешли в онлайн. Летом мы планировали принять участие в Евразийском лагере скаутов в Польше, но, по понятным причинам, не смогли этого сделать.

— Какие планы на 2021 год?

— Вернуться к привычному образу жизни. Мы — неформальное образование, и наша организация привязана к регуляционным указам Министерства Образования. Как только будет разрешение на проведение мероприятий с детьми, немедля приступим к делу. Мероприятия мы организовываем как сами, так и участвуем во всех мероприятиях нашей Ассоциации. Мы не заменяем школу, но даем то, что ребенку школа дать не может — навыки для жизни. Мы помогаем детям развить следующие сферы личностного развития: физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное, духовное и развитие характера. Все, что делаем, должно иметь положительный эффект для развития ребенка.

— Что делают дети в лагерях, и кто вас поддерживает?

— На природе скауты все делают сами: разбивают палатки, разжигают костры, участвуют в играх. Организация – добровольная, мы все являемся волонтерами. Нас активно поддерживают Министерство Молодежи и Спорта, Фонд Молодежи, различные компании и структуры. В ноябре 2019 года мы совместно со скаутским отрядом «Атешгях» отправились в Акстафинский район в культурно-исторический заповедник Кешикчидаг. Предварительно мы получили разрешение от Государственной пограничной службы Азербайджана и заручились поддержкой самого заповедника. Мы всегда координируем свои действия с государственными структурами и с исполнительной властью того или иного района, где организовываем лагеря или различные мероприятия. Кроме того, лагерь охраняют представители полиции и МЧС, а также постоянно дежурит карета Скорой медицинской помощи.

— Кто в большей степени заинтересован в развитии движения скаутов?

— Думаю, что родители. Каждый из них хочет, чтобы ребенок развивался в реальном мире, а не проводил свое свободное время в YouTube, за телевизором или компьютерными играми. Родители детей нашего отряда «Мустанги» очень инициативные. Одна из них, будучи директором швейной фабрики, безвозмездно сшила для всех форму. Другой — Вячеслав Сапунов, регулярно устраивает для нашего отряда увлекательные экскурсии. Мы побывали с ним в Гобустане, Сураханах, совершили прогулку по Ичери Шехер. Во время этих экскурсий дети узнавали много нового, познавали свою страну в новых красках.

— Как присоединиться к движению скаутов и попасть в отряд?

— Присоединиться может любой желающий через Ассоциацию Скаутов Азербайджана. У нас есть страница в соцсети Фейсбук. Но все зависит от наличия свободных мест в отрядах. По правилам и стандартам нашей Ассоциации, один взрослый лидер с помощником может работать максимум с 24 детьми. И здесь мы сталкиваемся с глобальной проблемой найти подходящего лидера отряда – грамотных, адекватных взрослых людей с педагогическим образованием и свободным временем. У нас не платят зарплату — мы работаем как волонтеры. Основная идея движения скаутов – изменить мир к лучшему. И каждый из нас делает это как может.

Наши лидеры скаутского движения не остались в стороне и во время Карабахской войны. Например, один из лидеров движения скаутов Азербайджана, представитель Ассоциации в Ленкоране – Оруджали Аббасзаде принимал активное участие в боях за освобождение городов Физули, Ходжавенд, Губадлы, Джабраил, села Дашалты, и, несмотря на полученные ранения, до последнего дня сражался за освобождение Родины. Вернулся героем, и лишь после победы отправился в госпиталь, награжден медалью за проявленную храбрость. Оруджали – гордость Ассоциации скаутов Азербайджана.