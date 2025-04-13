Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации заместителя командира отряда снайперов радикального движения ХАМАС в районе Дейр-эль-Балаха в секторе Газа.

ЦАХАЛ «нанес удар и ликвидировал террориста Убайду Наима аль-Хадхуда Мусу, который являлся заместителем руководителя снайперского отряда ХАМАС в районе Дейр-эль-Балаха», говорится в заявлении армейской пресс-службы. «Террорист был уничтожен в его автомобиле», — отмечается в тексте.

В пресс-службе отметили, что «перед ударом были приняты меры по предупреждению нанесения ущерба гражданскому населению», среди которых военные перечислили «использование высокоточных боеприпасов», «воздушное наблюдение» и использование «дополнительной разведывательной информации». (ТАСС)