Председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён, комментируя ракетный пуск Пхеньяна, раскритиковал правительство Республики Корея за жесткий курс по отношению к КНДР, поскольку он может негативно сказаться на благосостоянии граждан. Об этом в понедельник сообщила газета Chosun Ilbo.

«Если они продолжат упорствовать в своем жестком курсе, как сейчас, то важные для благосостояния граждан отрасли экономики, которые уже находятся в наихудшем состоянии, могут провалиться еще глубже», — сказал Ли Чжэ Мён. Председатель осудил пуск ракет КНДР.

«Северная Корея обещала новые провокации, проблема в том, как могут реагировать в нашем правительстве, и в его отношении. Они ведут себя как мальчишки, готовые к драке, подогревая политический конфликт», — добавил политик. Он пояснил, что власти не уделяют должного внимания экономическим проблемам граждан.

В свою очередь лидер правящей партии «Гражданская сила» Чон Чжин Сок заявил, что провокации КНДР укрепляют позиции сторонников приобретения Сеулом собственного ядерного оружия. По его словам, Республика Корея в качестве официального курса укрепляет расширенное сдерживание, но если этого будет недостаточно, властям придется «серьезно задуматься» над возможностью производства ядерного оружия.