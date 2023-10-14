Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что жители сектора Газа не покинут анклав во время боевых действий и не станут укрываться в Египте, передает ТАСС.

«Палестинский народ имеет право жить на своей земле. Не будет бегства из Газы, не будет бегства с Западного берега [реки Иордан], не будет бегства из Газы в Египет. <…> Я говорю своим братьям в Египте, что наше решение — остаться на нашей земле и противостоять сионистскому плану, поддержанному американской администрацией», — сказал он.