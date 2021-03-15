Левон Тер-Петросян призвал Никола Пашиняна покинуть Армению

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян призвал премьер-министра страны Никола Пашиняна немедленно сложить с себя полномочия и покинуть Армению. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению экс-президента, Пашинян руководствуется в своих действиях одержимостью сохранения власти любой ценой. Планируемые в скором времени парламентские выборы Тер-Петросян уже окрестил самыми позорными в истории.

«Я согласен со звучащими в обществе утверждениями, что в случае организации досрочных выборов правящей силой она не станет гнушаться повсеместным использованием административного ресурса, в результате чего все избирательные участки могут превратиться в очаги напряженности», — считает Тер-Петросян.

Единственной альтернативой экс-президент считает отставку Пашиняна и назначение беспартийного вице-премьера до новых выборов.

| 2021-03-16T01:07:44+04:00 16 марта 2021, 01:41|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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