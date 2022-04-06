С 25 по 29 июля на живописном побережье курорта Sea Breeze Resort состоится международный музыкальный фестиваль Sea Breeze Summer Fest, претендующий стать главным культурным событием предстоящего лета.

Как сообщили # в пресс — службе фестиваля, гостей ждут незабываемое шоу, грандиозные мероприятия, благотворительные акции, колоритные перформансы и вечеринки до утра.

Все участники фестиваля смогут насладиться богатой историей и современной инфраструктурой гостеприимного Азербайджана.

Гостей и зрителей Sea Breeze Summer Fest ждут 5 дней масштабной музыкальной программы, более 150 артистов, оригинальные номера и яркое шоу.

На сцене фестиваля выступят популярные российские артисты, среди которых — Баста, Jah Khalib, Zivert, HammAli & Navai, Jony, Artik & Asti.

Все дни на сцене поклонников будет радовать своим выступлением народный артист Азербайджана EMIN.

В рамках международного дня (International day) на фестивале выступят артисты из дальнего зарубежья — Minelli, Morandi, Outlandish. Хедлайнером международного дня станет звезда турецкой эстрады Кенан Догулу.

Помимо всего этого, публику ждут грандиозные гала-вечера с участием самых Niletto, Клавы Кока, Мари Краймбрери, Мота и многих других звезд российской эстрады.

Организаторы фестиваля подчеркивают, что все билеты, приобретенные ранее на фестиваль ЖАРА, действительны на новый фестиваль — Sea Breeze Summer Fest!

Организаторы также отмечают, что в рамках пятидневного фестиваля запланированы различные мероприятия, рассчитаные на людей всех возрастов и интересов.

«Sea Breeze Summer Fest – это целая коллекция невероятных летних эмоций и вдохновение на весь год. Пять дней приключений и знакомство с удивительной культурой и атмосферой Азербайджана», — подчеркивают организаторы.